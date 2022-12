Ronaldo furioso | altra rottura a un passo

Sportal

...30 Civitanova - Emma Villas Leggi anche Marocco, Regragui: "Possiamo vincere il Mondiale, siamo forti" Portogallo, Santos: "era triste, giusto farlo partire dalla panchina" Messi: "L'...Secondo la stampa lusitanaper le scelte del ct Santos - avrebbe minacciato di abbandonare il ritiro in Qatar , voci smentite dalla federazione con un comunicato. "Ho partecipato a ... Ronaldo furioso, volano brutte parole: l'allenatore del Portogallo spiega perché Figo furioso con Santos: «Con Ronaldo in panchina non si vince». L’ex leggenda del Portogallo attacca il Ct Figo, ex leggenda del Portogallo, via social ha attaccato il Ct Santos dopo l’eliminazione d ...CR7 su Instagram: "Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato speculato, ma la mia ...