Qatargate | Bonaccini | ' questione morale priorità | non basta dire ' magistratura faccia luce' '

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Costruire un sistema di prevenzione rispetto a queste forme di influenza, o vera e propria ingerenza (e non solo quando di tipo apertamente corruttivo), è compito anche dei partiti. Esiste certamente un tema di regole e trasparenza nelle istituzioni, ma nessuna legge potrà mai sostituirsi alla responsabilità della funzione autonoma della politica, libera da condizionamenti, che fa vivere le istituzioni e non le occupa. È ladi cui ci ha parlato Enrico Berlinguer". Lo scrive Stefanoin un posto fu Facebook dedicato al. "Nel Pd la rappresentanza degli interessi collettivi non consente forme di coesistenza o intreccio con la rappresentanza di interessi privati. Chi la pensa diversamente deve stare o essere messo fuori -sottolinea il candidato alla ...

Il Sannio Quotidiano

Lo ha detto Stefanoa Tg1 mattina parlando delIn un'intervista alla Stampa, Stefano, probabilmente prossimo segretario del Pd, spiega che il governo è regressivo sui diritti, che senza un grande partito riformista la destra è destinata a governare vent'anni e così via. ... Qatargate: Bonaccini, ‘non c’è questione morale sinistra, ma sobrietà sia centro Congresso Pd’ Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Costruire un sistema di prevenzione rispetto a queste forme di influenza, o vera e propria ingerenza (e non solo quando di tipo apertamente corruttivo), è compito ...C’è grossa confusione per quel che riguarda le dichiarazioni da parte di membri politici o anche esponenti della del calcio sulla Juventus per quello che potrebbe riguardare ...