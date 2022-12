Possono colpire in Russia | cade l' ultimo veto | guerra totale imminente

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il conflitto in Ucraina potrebbe subire una sostanziale svolta. Ad avvalorare questa ipotesi è la recente analisi di un (anonimo) esperto funzionario della Difesa Usa, secondo cui il Pentagono avrebbe tolto ilsui raid compiuti dagli ucraini contro obiettivi militari in territorio russo. A rendere noto questo retroscena è il Corriere della Sera, il quale riprende la rivelazione dal Times, il quotidiano britannico numero uno. Il quartier generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America avrebbe preso questa decisione in seguito all'intensificarsi, nelle ultime settimane, dei bombardamenti sulle infrastrutture civili ucraine da parte dell'esercito russo. L'accordo ditra Joe Biden e Volodymyr Zelensky prevede di utilizzare le armi fornite da Washington per riconquistare i propri territori, compresi quelli annessi nel ...