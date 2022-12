Nuoto | Silvia Di Pietro resta fuori dalla Finale dei 50 farfalla femminili a Melbourne

(Di martedì 13 dicembre 2022) E’ calato il sipario sulle semifinali dei 50di questi Mondiali 2022 diin vasca corta. NelSports and Aquatic Centre, in Australia, si è fatta acqua bianca nel delfino a caccia degli otto posti di accesso all’atto conclusivo di domani. In casa Italia,Diha cercato di centrare il target della top-8, confortata dal 25.32 (ottavo tempo) delle batterie. L’atleta allenata da Mirko Nozzolillo, purtroppo, ha sofferto più del previsto e del dovuto delle condizioni di gara un po’ particolari: clima amolto freddo e non semplice per gli atleti adattarsi. Per la romana un peggioramento cronometrico rispetto a quanto fatto vedere nelle heat mattutine, visto il crono di 25.42 (13° dell’overall). La migliore è stata la ...

