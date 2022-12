Nuoto | Sara Franceschi | “Contenta di aver centrato la finale al primo Mondiale in vasca corta”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Oggi, martedì 13 dicembre, sono cominciati i Mondiali diin2022, in corso a Melbourne, in Australia:si è classificata all’ottavo ed ultimo posto nella secondadella prima giornata, quella dei 200 misti femminili, con il tempo di 2’09?76, peggiorando rispetto al personale, fatto segnare in batteria, di 2’07?25. Così l’azzurra alla Rai a fine gara: “Sapevo che insarebbe stata dura, ma sonoperché stamattina ho migliorato il personale e soprattutto holaalin, perché lo scorso anno avevo il Covid“. Bicchiere mezzo pieno per: ...

MONDIALI IN VASCA CORTA - Ottima prestazione della 4x100 stile maschile che stacca il pass per la finale con il miglior crono. In finale anche Alberto Razzetti ...Si assegnano le prime medaglie a Melbourne. Attesa per Gregorio Paltrinieri, impegnato nella finale dei 1500 stile libero, ma anche per la 4x100 stile maschile. Mora in finale nei 100 dorso con il suo ...