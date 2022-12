Mondiali calcio | stasera Argentina e Croazia si sfidano per un posto in finale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo le sorprese dei quarti dideidiin Qatar oggi si torna in campo per la prima semi. Alle ore 20 si affronterannoche mette difronte i due palloni ...

Dopo le sorprese dei quarti di finale deidiin Qatar oggi si torna in campo per la prima semifinale. Alle ore 20 si affronteranno Argentina - Croazia che mette difronte i due palloni d'oro Messi e Modric. Il match c'era già ...... essendo la prima squadra di una nazione africana o araba a raggiungere i semifinalisti ai campionatidi, ma la sua viene vista anche una 'missionè politica e culturale dalla valenza ...Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonchè uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica top 200 Dj ...La piccola Croazia (4 milioni di abitanti) sogna di fare lo sgambetto in semifinale anche alla grande Argentina (47 milioni di abitanti) e conquistare la seconda finale mondiale consecutiva ...