Leonardo Pieraccioni | cosa fa quando scrive i film? | Non potreste mai immaginarlo

Leggi su newstv

(Di martedì 13 dicembre 2022) I fan disono rimasti a bocca aperta davanti alla notizia incredibile: sapete chefai suoi? Da non credere. Il simpaticissimo regista non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Per questa volta ad attirare l’attenzione è stato un aneddoto che nessuno conosceva, sapete di chesi tratta?(www.newstv.it)Quello diè considerato ormai da tutti come uno dei nomi più celebri nel mondo dello spettacolo italiano e non solo. Il rinomato artista originario della Toscana ha messo in piedi una carriera a dir poco incredibile, fatta di grandi successi che hanno contribuito a renderlo una star a tutti gli ...