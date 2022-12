Impianto vecchio e interruzione d’acqua al Carmine | verrà posizionata una tubazione volante

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 13 dicembre 2022) MONREALE – È stata trovata una soluzione tampone per risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico che coinvolge una parte delle abitazioni del quartiere. Come abbiamo riportato in un precedente articolo, la tubatura è vetusta, in molti punti è fradicia. Presenta numerose perdite, tanto che circa il 60 % dell’acqua che veniva immessa nell’andava perduta. “Andava” perduta, dato che la ditta impegnata nei lavori di ristrutturazione delsta procedendo a sostituire tutta la vecchia. Questo intervento sta comportando una minore significativa perdita di acqua, ma di conseguenza una maggiore pressione all’interno dell’. Anche nel tratto, che non riesce a sostenerla. Ed è per questo che nelle ultime settimane si sono verificate delle ...