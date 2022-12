Gemels | eccellenza nel settore delle valvole industriali impegnata per un mondo più sostenibile

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 dicembre 2022) La sostenibilità ambientale e sociale sono valori ormai fondanti della società moderna, sia per i cittadini che per le aziende, e permettono di migliorare la qualità della vita di noi stessi e di chi abbiamo intorno.SpA è una realtà bergamasca che da sempre adotta questi comportamenti virtuosi. L’azienda è presente in un’ampia varietà di settori: automotive, agricoltura, movimento terra, sollevamento, antincendio,aerospaziale e a quello del gas naturale. Fondata nel 1969 a Trescore Balneario, oggiè leader mondiale nella produzione dia sfera e innesti rapidi. Più di 100 nazioni raggiunte, una produzione che supera i 100.000 pezzi die innesti rapidi al mese e progetti di ingegneria realizzati in ogni angolo del pianeta, come per esempio una piattaforma di lancio ...