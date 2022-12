Bimbo di 2 anni ingerisce hashish | denunciati i genitori - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il piccolo, ricoverato in ospedale, non è grave. Nei guai anche l'amico della coppia che aveva portato la droga in ...

Il piccolo, ricoverato in ospedale, non è grave. Nei guai anche l'amico della coppia che aveva portato la droga in ......alla vicina stazione del Metromare e una pensionata di 76in viale Regina Elena, a qualche chilometro di distanza. Qui, pochi minuti prima dell'arresto, ha accoltellato alla gola il...PERUGIA - Una pallina in bella vista. Dentro casa. Una pallina che a prima vista può sembrare una caramella. O un cioccolatino. Una pallina che può ingannare anche un adulto ...Soffre di paranoia schizofrenica, per cui oggi è stato assolto dal Tribunale di Rimini, Somane Duula, il 27enne profugo somalo, che la sera dell'11 settembre 2021 accoltellò 5 persone tra cui il picco ...