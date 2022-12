Amici | Alessandra Celentano | chi è l’ex marito Angelo Trementozzi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 13 dicembre 2022) Chi èdella professoressa di? L’uomo eballerina, oggi insegnante di danza, nipote di Adriano, sono stati insieme quasi vent’anni, di cui alcuni di matrimonio. Non sono noti i motivi che hanno portato alla separazione, ma quello che è certo è che, come la stessaha dichiarato più volte in diverse interviste, i due sono rimasti in ottimi rapporti., chi è ildiè nato a Roma nel 1971, dunque oggi ha 52 anni. Di mestiere fa il professore presso l’Università Europea di Roma, dove insegna ...