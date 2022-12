Al Teatro Arbostella torna il classico dei classici | “Natale in Casa Cupiello”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTe piace o’ presepe?” Una frase simbolo di una commedia entrata nella storia delmondiale. Figlia della passione e della voglia di un autore che ha saputo far ridere tante generazioni, facendole però anche riflettere sulla triste realtà della vita. Durante il periodo natalizio il“Gino Esposito” di Salerno si veste a festa e offre al pubblico il piùdeidella commedia napoletana “in”. Da venerdi 16 a domenica 18 dicembre il capolavoro di Eduardo De Filippo sarà messo in scena dalla Compagnia “La Nuova Officina” in collaborazione con l’ex Gruppo Umoristico Salernitano (primo gruppo formato dal compianto Gino Esposito), diretta da Antonio La Monica che vestirà i ...