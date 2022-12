Zaniolo-Roma | Assogna | “Risposta sorprendente dalla dirigenza giallorossa”

(Di lunedì 12 dicembre 2022), a quanto sembra per il club non c'è fretta per il rinnovo di contratto del giocatore L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vien da sé che il suo programma è decisamente diverso rispetto a quello die compagni. Wijnaldum è sbarcato ieri ae già nel pomeriggio dovrebbe andare a Trigoria per svolgere una seduta ...Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:rinnovo, le ultime CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieLa Juve continua a seguire Nicolò Zaniolo. Nei prossimi giorni probabile un summit tra agente e dirigenza giallorossa La situazione legata al rinnovo di Zaniolo continua a tenere banco in casa Roma. S ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...