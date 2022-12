Zaccheroni | “Amrabat sta facendo un Mondiale straordinario Su Rabiot…”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Alberto, ex allenatore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni su Sofyane Adrien Rabiot

Alberto, allenatore, ha parlato delle prestazioni del centrocampista del Marocco,, al Mondiale Alberto, allenatore, ha parlato delle prestazioni del centrocampista del Marocco,, a Radio 24. PAROLE - "sta facendo un mondiale straordinario, davanti ...Alberto, allenatore, ha parlato delle prestazioni del centrocampista del Marocco,, al Mondiale Alberto, allenatore, ha parlato delle prestazioni del centrocampista del Marocco,, a Radio 24. PAROLE - "sta facendo un mondiale straordinario, davanti ...(Tutto Juve) Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre anche della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per commentare l'andamento del Mondiale e quanto bene stiano facendo Amrabat e ...Resto della squadra. Amrabat sta facendo un mondiale straordinario, davanti il Marocco è forte e ha un entusiasmo travolgente. Non hanno niente da perdere, è un'occasione unica, andavano a mille ...