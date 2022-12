Agenzia ANSA

...serie di blackout e interruzioni di corrente causati dagli attacchi russi alle infrastrutture energetiche del Paese e della capitale. I residenti hanno imparato ad adattarsi, con...L'organizzazione umanitaria cattolica internazionale "Kirche in Not " Aiuto alla Chiesa che soffre" sta consegnando all'per la produzione di energia e semplici stufe a legna. In vista dell'inizio dell'inverno, con la distruzione di gran parte delle strutture energetiche per gli attacchi russi, questa ... Ucraina, generatori di corrente d'emergenza per i blackout a Kiev - Mondo Come ha sottolineato quest’ultimo, in un’intervista ad ARD, l’Ucraina ha bisogno di generatori e trasformatori per far fronte alle conseguenze degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche.L'Ucraina non si arrende. Lo ribadisce il leader di Azione, Carlo Calenda in collegamento televisivo su La7 da Leopoli. “Se qualcuno pensa che lasceranno pezzi di territori ai russi si sbaglia di gros ...