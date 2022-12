Tragedia a Fano | 16enne trovato morto in casa dai genitori Si ipotizza suicidio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Un ragazzo di 16 anni è statoin un’abitazione del centro storico di, in cui l’adolescente viveva. La scoperta shock è stata fatta da alcuni familiari della vittima, intorno alle 19. Il corpo è stato rinvenuto riverso vicino a una finestra. Accanto al corpo senza vita anche una lettera, che ha indirizzato gli inquirenti verso la pista del. Dopo la terribile scoperta, i familiari del giovane hanno chiamato i soccorsi, ma gli operatori del 118 hanno potuto solo stabilire il decesso. Sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di, che stanno ricostruendo il fatto cercando di identificarne le cause. Sul cadavere del giovane è stato disposto una prima ispezione, ma è probabile che si proceda con l’autopsia.

1' di lettura Fano 12/12/2022 - Un ragazzo di appena 16 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento, in centro storico a Fano, nel tardo pomeriggio di domenica. A trovarne il corpo, riverso v ...