Sepe fuori causa per due mesi | la Salernitana cerca un portiere

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La ripresa della preparazione in vista del ritorno del campionato dopo la pausa per i Mondiali in Qatar e’ iniziata nel peggiore dei modi per la, che sarà orfana per circa duedel proprioper una lesione al polpaccio rimediata in allenamento. Inevitabile, a questo punto, un intervento nel mercato invernale per reperire il sostituto.: CHI POTREBBE ESSERE IL NUOVO? È partita la caccia al nuovo guardiano della porta dei granata, convinti della necessità di far fronte ad una assenza non da poco come quella di. Allo stato attuale, il suo vice, Fiorillo verrà promosso titolare, ma si seguono comunque altre piste. ...

... cinque minuti più tardi Carotenuto prende il pallonedalla sua area di rigore, ma sul ... Nel finale in pieno recuperocommette fallo in area per l'arbitro è rigore ed espulsione per l'...Niente da fare per gli uomini di Nicola, che perde per infortunio anche Maggiore, dopo aver già perso ieri. L'unico a rendersi pericoloso per i granata è Bradaric con un sinistro daarea ...Come scrive Tuttosport oggi in edicola, l’infortunio di Sepe, che potrebbe tenerlo fuori almeno un mese, in casa Salernitana ha fatto sì che il club campano si rivolgesse in maniera concreta con il ...A causa dell'infortunio occorso a Luigi Sepe, la Salernitana deve intervenire sul mercato per l'acquisto di un nuovo portiere ...