Nuova Zelanda | Ardern promette di concentrarsi sull’economia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo il crescente aumento del malcontento per l’inflazione elevata, il primo ministro dellaJacindadi ridurre la sua agenda politica per. Premier delladiL’inflazione e il conseguente aumento del costo della vita si sta facendo sentire anche in. L’inflazione complessiva

"Il nostro nemico si è trincerato... in Europa, Nord America, Giappone, Australia," "Stiamo aumentando la produzione delle più potenti armi di distruzione, comprese quelle basate su nuovi principi". Così l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, oggi vice presidente del ...... il trattato internazionale sulla pandemia gode del sostegno di molti paesi - tra cui spiccano ovviamente gli anglo: Stati Uniti (US), Regno Unito (UK), Canada, Australia,ma anche ...The Brokenwood Mysteries 9, la produzione neozelandese della serie tv poliziesca dovrebbe annunciare la nona stagione. In attesa di aggiornamenti ufficiali a riguardo, le notizie puntano sulla messa i ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...