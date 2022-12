Il vulcano Fuego si risveglia. E dà spettacolo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il, uno die più pericolosi dell'America Latina si èto. Situat0 in Guatemala, dalla bocca centrale esce un fiume di lava mentre lancia verso il cielo un getto di fumo che ...

Il, uno die più pericolosi dell'America Latina si è risvegliato. Situat0 in Guatemala, dalla bocca centrale esce un fiume di lava mentre lancia verso il cielo un getto di fumo che raggiunge ...Erutta unin Guatemala: ilè sveglio Quella violenta attività ha spinto le autorità a chiudere temporaneamente l'Aeropuerto Internacional 'La Aurora' a Città del Guatemala . Ilè ...Il vulcano Fuego, uno die più pericolosi dell'America Latina si è risvegliato. Situat0 in Guatemala, dalla bocca centrale esce un fiume di ...Erutta un vulcano in Guatemala, violente esplosioni e colate laviche: nel 2018 incenerì il villaggio di San Miguel Los Lotes ed uccise 215 persone ...