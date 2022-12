Elisabetta Canalis accovacciata sul piano della cucina I fan increduli | «Ma cosa stai facendo?»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 12 dicembre 2022)ha attirato l’attenzione dei suoi follower con l’ultimo post condiviso su Instragram. Da anni la showgirl italiana vive a Los Angeles col marito Brian Perri e la loro bambina Skyler Eva, e spesso condivide momentisua quotidianità, sebbene non sveli troppi dettagli sulla sua vita più privata. La vip è solita condividere contenuti che riguardano il lavoro televisivo e le attività che pratica nei suoi momenti di libertà. Sotto ai post i fan si complimentano per la bellezza, ma lo shooting fotografico condiviso nelle ultime ore ha fatto discutere…, diva super sexy anche appena sveglia, senza make up e con i capelli arruffati. La showgirl a 44 anni ha mostrato, ancora una volta, il fisico tonico e asciutto ma in una location curiosa: le foto mostrano ...