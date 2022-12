Domani Arsenal-Milan | le scelte di Pioli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Importante amichevole per ildi Stefanocontro l’di Arteta capolista in Premier League, martedì 13 dicembre, a Dubai ilè impegnato in un difficile test con la capolista della Premier League. Contro l’i rossoneri dovrebbero presentare questo undici di partenza: In porta Tatarusanu; linea difensiva composta da Kalulu, Gabbia, Tomori e Pobega, schierato al posto di Theo Hernandez (impegnato in Qatar con la semifinale Marocco-Francia) e di Ballo-Touré, che al Mondiale è arrivato con il Senegal fino agli ottavi. A centrocampo, davanti alla difesa, dovrebbero esserci Tonali e Vranckx. Unica punta Origi, con Saelamakers, Adli e Rebic alle sue spalle. Fischio d’inizio ore 15, la partita è visibile su Dazn e Sky L'articolo proviene da Calcio News ...

Amichevole di lussoper il Milan che affronterà nel ritiro di Dubai l'. La gara sarà trasmessa alle ore 15 italiane (le 18 a Dubai), in diretta streaming su Dazn e sul satellite su Sky ai canali Sky Sport ...pomeriggio alle ore 15 all''Al Maktoum Stadium' di Dubai (Emirati Arabi Uniti) si disputerà l'amichevole- Milan , con le due squadre che si stanno preparando per la seconda parte di ...Milan-Arsenal, tutto è pronto per la prima amichevole dei rossoneri. La gara si giocherà domani martedì 13 dicembre in territorio arabo. Vediamo le scelte di schema e di giocatori messe in atto dal te ...Il Milan domani giocherà la prima delle due amichevoli di lusso contro squadre di Premier in terra araba. Alle 15 italiane i rossoneri sfideranno l'Arsenal: come ...