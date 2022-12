Bus con 41 bambini esce di strada a Roma | tre feriti lievi 

(Di lunedì 12 dicembre 2022) AGI - Un bus, con a bordo 41, è uscito fuori, a causa di un probabile malore del conducente, su via Tiburtina, all'incrocio con via di Salone, a. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Secondo quanto si apprende, duedi circa 7 anni più il conducente del bus sono stati trasportati, tutti in codice giallo, in ospedale. Nessun altro è rimasto ferito.

