Serie B | Frosinone - Pisa | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di domenica 11 dicembre 2022) LaB questa sera regala un posticipo di lusso per la 17a giornata. Al Benito Stirpe diarriva ildi Luca D’Angelo, una delle squadre più in forma del momento. La capolista ciociara, dopo aver sbancato...

ROMA - Torna a correte la Reggina di Pippo Inzaghi che batte il Como nel finale di partita grazie ad un rigore di Hernani . Calabresi momentaneamente a ( - 3) dal. Rallenta di nuovo il Genoa di Gilardino, fermato ad Ascoli sullo 0 - 0. A reti bianche anche Sudtirol - Ternana , vincono invece il Venezia (2 - 0 sul Cosenza) e il Benevento di Cannavaro ...In attesa di Bari - Modena,- Pisa e Brescia - Parma, si sono disputate sei partite cadette alle 15,00. Prezioso il successo di Filippo Inzaghi contro il Como, sotto gli occhi del fratello Simone: a regalare agli ...La Serie B 2022-2023 ha raggiunto ormai la diciassettesima giornata. Ne mancano due prima della sosta natalizia, che sarà dal 26 dicembre al 14 gennaio. L'ultimo turno deve ancora concludersi: all'app ...Torna al successo la Reggina, che nella 17/a giornata di Serie B supera in trasferta il Como per 1-0 e consolida il secondo posto in classifica con 32 punti, a tre lunghezze dal Frosinone impegnato ...