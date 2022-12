Roma | lite condominiale e poi gli spari | tre morti | fermato 57enne

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – È di tree quattro feriti, di cui alcuni gravi – a quanto si apprende – il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in via Monte Giberto, in zona Fidene a. Le tre vittime decedute sono tutte donne. La sparatoria sarebbe avvenuta nel corso di una riunione di condominio. L’uomo, un, che avrebbe fatto fuoco è stato. Sul posto sta arrivando anche il pm di turno Giovanni Musarò. La prima chiamata alla sala operativa del Nue 112 è arrivata qualche minuto dopo le 9.30 del mattino. Sono seguite poi altre numerose chiamate. Ma già in seguito alla prima richiesta di intervento sono stati attivati il 118 e i Carabinieri. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono arrivate 4 ambulanze e un’auto medica. Il fatto è avvenuto nel locale di un bar dove era in corso la riunione di ...

Sparatoria aVia Monte Giberto , non sono neanche le 9.30 quando si sentono esplodere diversi colpi di pistola mentre era in corso la riunione. Diverse le telefonate al 112: sul posto sono ...La strage nel corso di una riunione di inquilini in via Monte Giberto, sul posto le forze dell'ordine. Fermato ...Dissidi condominiali o vecchi rancori: è ancora tutta da ricostruire la dinamica che questa mattina, a Colle Salario, a Roma, ha portato un uomo a sparare alla cieca mentre era in ...ROMA – Mattinata di paura e terrore a Fidene (Roma), dove un uomo è entrato in un bar sparando all'impazzata diversi colpi di arma da fuoco a causa di una lite condominiale. Stando alle prime informaz ...