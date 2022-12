Orsato arbitrerà semifinale Argentina-Croazia

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sarà la squadra arbitrale italiana a dirigere la partita di martedì 13 alle ore 20 tra l’e la, valida come primadel campionato del Mondo in Qatar. A scendere in campo...

A scendere in campo saranno l'arbitro Daniele(Sezione di Schio) e gli assistenti Ciro Carbone (Napoli) e Alessandro Giallatini (Roma 2), mentre in Sala VAR ci saranno Massimiliano Irrati (...Designata la squadra arbitrale per la semifinale del Mondiale in Qatar Argentina Croazia:Danielela semifinale del Mondiale tra Argentina e Croazia, con una squadra arbitrale tutta italiana. Con lui ci saranno infatti i guardalinee Carbone di Napoli e Giallatini di Roma 2, mentre ...