La corruzione internazionale e variazioni sul tema

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 dicembre 2022) Anche i (paesi) ricchi piangono e quelle lacrime sono di vergogna. Magra consolazione per l’Italia e gli altri paesi del bacino del Mediterraneo quella di potersi autogiustificare, constatando a alta voce “così fan tutti” alla mozartiana maniera. Il problema è più ampio. Un episodio come quello venuto alla luce a Bruxelles induce a pensare in maniera diffusa che in Europa esistano tutt’ora più di una situazione delittuosa di tale fatta. La premessa comune a tutto quel malaffare sarebbe che quanto emerso nei confronti di parlamentari e funzionari della EU di stanza a Bruxelles, sia solo la punta di un ben più grosso iceberg. Altrettanto certamente non si può far riferimemento alll’aneddoto sul comportamento di Cicerone nella orazione contro Verre, governatore romano della Sicilia, più che corrotto. Quel principe del foro di Roma antica rivelò che l’accusato aveva cercato di ...