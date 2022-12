Io | tu e le cose di Maria Devigili | canzoni per vagine sanguinanti

Leggi su optimagazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sto guardando Mercoledì, la nuova serie targata Tim Burton, che in realtà ha diretto solo I primi quattro episodi, uscita per Netflix. È una teen story a tinte horror che ruota intorno al personaggio di Mercoledì Addams, interpretato da una conturbante Jenna Ortega, capace non solo di bucare lo schermo, col suo modo carnale di apparire in una sorta di stato di premorte, gli occhi che non battono mai le palpebre, nessuna espressione a attraversarle il viso, ma anche di entrare nel giro di solo otto episodi nell’immaginario di un pubblico giovane che, c’è da scommetterci, non aveva già visto I film nei quali era Christina Ricci, presente in un cameo, a interpretarla, figuriamoci la vecchia serie di telefilm in bianco e nero. La serie, che è una sorta di costante mashup tra televisione e cinema, presenta quasi a ogni inquadratura una citazione, fatto che suppongo darà la stura a chissà ...