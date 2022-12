Chi è Claudio Campiti | il killer che ha ucciso tre donne nella sparatoria in un bar di Roma – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il bilancio della tragedia che si è consumata la mattina dell’11 dicembre a Fidene,, è di tre morti e quattro feriti, di cui uno in condizioni gravissime. Sono Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano, le tredecedute. Una era la segretaria della presidente del consorzio, un’altra la revisore dei conti. Non è ancora chiaro se la terza donna uccisa ricoprisse un incarico nel consiglio di amministrazione del consorzio Valleverde, con sede ad Ascrea, o se fosse una semplice residente del complesso. Ad ammazzarle è stato. L’uomo di 57 anni, di prima mattina, ha sottratto una pistola a un poligono di tiro fuori. L’ha portata con sé in via Monte Giberto a Fidene. È entrato con l’arma in mano nel gazebo del bar dove è avvenuta la strage. Ha serrato la porta ...