Amici22 | il compito di Maria De Filippi 

Leggi su 361magazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) In vista della puntata pre Natalizia, la padrona di casa di Amici dà uno specialeagli allievi. Ecco di che si tratta In occasione del 14mo atto diDe Filippi dà unper i cantanti: esibirsi su una cover riarrangiandola e puntando tutto sull’interpretazione della stessa il giudizio. La dimostrazione di ciò che dovranno affrontare i ragazzi è di Angelina, che al piano esegue una personale e intima versione di “Alba chiara”. La figlia d’arte sembra essere molto apprezzata dai coach e dal pubblico ed è la stessaDe Filippi a riconoscere in lei un guizzo unico e particolare, probabilmente dovuto al codice genetico della giovane cantante e figlia dell’artista Mango, recentemente scomparso a causa di una malattia. L'articolo 361magazine.