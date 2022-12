Amici 22 | Ramon lascia il talent in auto | perché è fuori dalla Casetta? Scoppia il giallo – VIDEO

(Di domenica 11 dicembre 2022) Alla vigilia di un nuovo appuntamento con22, si apre un piccoloche sta appassionando i fan delshow di Maria De Filippi: cosa ci fa il ballerinoScuola? L’allievo è stato avvistato nelle passate ore all’esterno degli studi del programma, in. Da qui la domanda dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Witty TV

Da qui la domanda dei fan: dove lo stanno portando22,lascia il talent in auto Stando ad un video che potete vedere in apertura di articolo, qualche sera faha lasciato il talent. ...Tra gli ospiti di22 , questa 13esima puntata vedrà in studio Emma Marrone, ì chiamata a ... stilata da Garrison, Veronica e Kleidi, al primo posto troviamo Isobel, poi Gianmarco e. I tre ... Ramon Don Quixote 27 novembre - Amici Clip | Witty TV Alla vigilia di un nuovo appuntamento con Amici 22, si apre un piccolo giallo che sta appassionando i fan del talent show di Maria De Filippi: cosa ci fa il ballerino Ramon fuori dalla ScuolaConsueto appuntamento della domenica, oggi 11 dicembre 2022 , con Amici , la scuola più amata della tv. La puntata del programma ideato e ...