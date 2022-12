Altobello urla e piange in piena notte | “Chiamate qualcuno! Mi sono spezzata una costola”

Leggi su biccy

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nottata movimentata al GF Vip. Daniele Dal Moro ha litigato con Charlie Gnocchi subito dopo la puntata e poi ha discusso anche con Sarah. Tutto è iniziato quando Oriana Marzoli ha rivelato al veneto che Sarah e Alberto in camera stavano parlando di lui dandogli dell’aggressivo e violento. Poi Edoardo Tavassi ha gettato benzina sul fuoco: “Sarah l’ha fatto anche con me, lei fa questo. Adesso con te, ha fatto capire che ha paura di te! Ma si può avere paura di te dai?!” Daniele quindi ha affrontato la: “Perché devi parlare di me? Parli male di me e vuoi passare dalla parte della ragione? Sparli di me anche con Wilma. Ma tu sei una grande. Sta di fatto che io di te non sparlo e tu sì. Se mi arrabbio sbaglio? Allora ti dirò grazie che mi parli alle spalle. Se tu vieni da me e mi muovi una critica ci sta, ma se sparli dietro mi incavolo. ...