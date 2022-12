Ultime Notizie Roma del 10-12-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo 16 perquisizioni €600000 in contanti sequestrati e 4 Fermi Queste sono le ore degli interrogatori una vice presidente dell’Europa camera La Greca aveva Kylie è già stata sentita venerdì sera colpisce ancora il gruppo socialisti e democratici dell’europarlamento l’inchiesta belga per presunta corruzione da parte del Qatar che avrebbe pagato per evitare censura in vista dei mondiali portavoce del ufficio del procuratore Federale di Bruxelles dice che si tratta di un fascicolo già aperto qualche mese fa dalla procura federale per sospetta corruzione riciclaggio organizzazione criminale che riguarda una potenziale corruzione del Parlamento Europeo da parte di uno stato del Golfo Persico secondo il regolamento interno del Parlamento Europeo l’immunità di cade in caso di flagranza ...