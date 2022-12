Traffico Roma del 10-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 dicembre 2022) Luceverdebuon sabato dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto incidente sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra via Casilina e la diramazione per Napoli possibili rallentamenti sempre bene incidente su Viale Palmiro Togliatti in prossimità di via Prenestina chiusa da questa mattina per lavori di potatura via Merulana tra piazza di San Giovanni in Laterano in Viale Manzoni In entrambe le direzioni fino alle 17 ancora chiusa alPiazza dell’esquilino nel tratto compreso tra via Cavour e via Depretis verso Piazza Santa Maria Maggiore per interventi di pulizia esteso l’orario della ZTL dalle 6:30 alle 20 al centro storico e al Tridente così sarà fino al 8 gennaio con esclusione del 25 dicembre pioggia attesa anche per la giornata di oggi sulla capitale sul Lazio con allerta arancione per criticità idrogeologica e ...