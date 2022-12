“The wizard of OZ” | un altro cult del cinema queer per il Merry QUEERmas di Orlando

(Di sabato 10 dicembre 2022) Bergamo. Torna anche quest’anno l’immancabile appuntamento natalizio dell’Associazione Immaginare: la seratamas, in programma per mercoledì 14 dicembre dalle 20 all’Auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo. Come ogni anno l’associazione propone una serata con un filmche ha fatto la storia – anche – del, accompagnato da un momento di festa prima della proiezione. Quest’anno l’invito per il pubblico è di lasciarsi trasportare nel magico mondo di Theof OZ (Il mago di OZ), di Victor Fleming, in compagnia di Dorothy, del suo fidato cagnolino Totò e con 3 amici d’eccezione: l’uomo di latta, il leone e lo spaventapasseri. Perché questo capolavoro senza tempo è stato scelto come titolo per la serata del...

Everyeye Anime

... per assistere alla messa in scena de Il mago di Oz , fiaba liberamente ispirata al grande classico di Lyman Frank Baum (dal quale fu tratto il celebre film 'of Oz' nel 1932) e portato in ...of Oz ( Il mago di Oz )", in compagnia di Dorothy, del suo fidato cagnolino Totò e i suoi tre amici d'eccezione, l'uomo di latta, il leone e lo spaventapasseri, sarà il filo conduttore dell'... Black Clover: Sword of the Wizard King arriva su Netflix! Data uscita e poster ufficiale Per la serata Merry QUEERmas, l'Associazione Immaginare Orlando propone la proiezione di un film cult che ha fatto la storia - anche - del cinema queer, accompagnato da un momento di festa prima della ...Jefferson Airplane, Deep Purple, David Bowie. Chi ha guardato 1899 su Netflix avrà sicuramente notato che i finali dei singoli episodi sono tutti caratterizzati da specifiche canzoni. Brani che, come ...