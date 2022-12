(Di sabato 10 dicembre 2022)non si ferma più. L’austriaca, infatti, dopo il successo dell’esordio a Igls (nella sprint) si è aggiudicatala tappa di(Canada) valevole come secondo appuntamento delladeldifemminile. Sul budello della British Columbia la gara è risultata davvero combattutissima con le prime tre racchiuse in appena 45 millesimi e con la Germania che ha piazzato ben quattro atlete alle spalle della vincitrice. Come detto è l’austriacaa dettare legge acon il tempo complessivo di 1:17.137 (38.642 nella prima me 38.495 nella seconda). Alle sue spalle, a 24 millesimi, la ...

Nel doppio dovrebbero riequilibrarsi le cose : Gatt/Schopf e Mueller/Frauscher hanno vinto in Austria, ma occhio ai teutonici Wendl/Arlt ed Eggert/Benecken pronti a riprendersi lo scettro. Da tenere d'...Nella prima tappa l'Italia ha ottenuto tre podi. In campo femminile Voetter/Oberhofer hanno chiuso al secondo posto nella sprint e in terza posizione nel doppio, mentre a livello maschile Dominik ... Slittino, Coppa del Mondo 2022-2023: Madeleine Egle vince anche a Whistler e va in fuga. 6a Andrea Voetter Dopo la tappa di Igls, la Coppa del Mondo 2022-2023 di slittino su pista artificiale si trasferisce in Nord America per altre due tappe. Precisamente, quella a Park City, nello Stato USA dello Utah, e ...La Coppa del Mondo prosegue tra Canada e Stati Uniti: Dominik Fischnaller guida la nazionale che conta anche sulla qualità dei doppi, compreso quello femminile ...