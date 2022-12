“Scemo | cosa guardi?” | Messi e gli insulti in tv – Video

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – “, stupido?”. Leoalza la voce davanti alle telecamere dopo la vittoria che l’Argentina ha ottenuto ai calci di rigore contro l’Olanda nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il numero 10 – autore di un gol e di un assist prima trasformare un penalty – si presenta ai microfoni di Tyc Sports per la rituale intervista post-partita. Prima di rispondere al giornalista, però,appare distratto da qualcuno che è alle spalle della telecamera. “, stupido?”, chiede il fuoriclasse del Psg. “Vai, vai, stupido”, aggiunge. A chi si rivolge? Le ipotesi abbondano. Qualcuno sostiene chesi rivolga al ct dell’Olanda, Louis van Gaal, protagonista di un faccia a faccia con il calciatore argentino in ...

