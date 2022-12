Mucca fugge e finisce sui binari e viene investita | treno deraglia | interrotta la linea Roma-Viterbo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tragico destino per una, ma anche per ile per i pendolari della. L’animale, fuggito probabilmente da un allevamento, nella mattinata di oggi, 10 dicembre, è stato investito e ucciso dal convoglio partito alle 11:55 da piazzale Flaminio e diretto a Montebello. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra le stazioni di Grottarossa e Saxa Rubra. A bordo delsi trovavano 30 passeggeri, rimasti tutti illesi.to La, che quasi con certezza è scappata da un allevamento vicino, è finita sui. Il conducente delnon ha fatto in tempo ad evitarla e il convoglio dellaè ...