Laguna di Marano | cosa vedere | in gara a “Il Borgo dei borghi”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Domenica 11 dicembre, dalle 17.15 alle 19.00, una delle mete più visitate in Friuli Venezia Giulia sarà tra le località protagoniste nella famosa trasmissione Rai LIGNANO SABBIADORO – Ladiandrà in tv! È stata infatti scelta tra le località ina “Ildei”, il concorso del programma televisivo “Il Kilimangiaro”, famoso per mettere a confronto i più beiitaliani. Domenica 11 dicembre, nel corso della trasmissione su Rai Tre, dalle 17.15 alle 19.00, sarà possibile ammirare il paesaggio, gli scorci mozzafiato e conoscere le tradizioni di questosituato in una posizione raccolta nell’ultima punta litoranea di Lignano Sabbiadoro.re è infatti un anticodi ...

Nordest24.it

I volontari della squadra comunale di Protezione Civile del Comune diLagunare sono intervenuti questa mattina, insieme agli uomini della Capitaneria di Porto e al ...accidentalmente in. ...TEMI: inquinamentolagunarenotizie friuli notizielagunare protezione civilelagunare sversamentolagunare Ultime Notizie Bidone finisce in, l'acqua ... Marano Lagunare domenica su Rai Tre: in gara a “Il Borgo dei Borghi” del Kilimangiaro La laguna di Marano andrà in tv! È stata infatti scelta tra le località in gara a “Il Borgo dei Borghi”, il concorso del programma televisivo “Il Kilimangiaro”, famoso per mettere a confronto i più ...“Onda su onda, Il mar mi ha portato qui. Ritmi, canzoni. Donne di sogno, banane, lamponi". Magari, Marano Lagunare non sarà proprio così, ma un po' gli assomiglia. Il mare, la musica, e perché no le ...