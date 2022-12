Beatrice Quinta | “Non voglio essere seguita solo perché Rkomi mi vuole sco*are”

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

La sedicesima edizione di X Factor è giunta al termine: ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i Santi Francesi , seguiti dae Linda . Hanno chiuso la classifica i Tropea . Ad alzare l'agognato trofeo sono stati dunque Alessandro De Santis e Mario Francese , con il Mediolanum Forum di Assago invaso da un ...Articoli più letti Rkomi: "L'amore ha tante sfumature" di Silvia Gianatti Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera, è addio dopo sei mesi di matrimonio di Roberta Mercuri ... Beatrice Quinta: “La mia Palermo creativa e lenta” D’altronde al secondo posto i Måneskin nel 2017 e, quest’anno, la rivelazione Beatrice Quinta. Non ha mai vinto neppure Sanremo… «Sono in ottima compagnia. Lucio Dalla diceva che porta bene non ...Le classifiche Airplay della settimana dal 2 all’8 dicembre vedono Jovanotti al primo posto con “Se lo senti lo sai”, mentre i Pinguini Tattici Nucleari con “Ricordi” scendono in seconda posizione; ...