Un giorno da Toro

1959: Nella sede storica di via Alfieri 6, a Torino, prima riunione ufficiale della neonata associazione "ex Giocatori Granata". Un passo avanti per cementare solidarietà e amicizia tra coloro che negli anni hanno vestito la maglia del. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo