Trezeguet è sicuro | “È l’attaccante più completo del Mondiale”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’ex attaccante della Juventus e della nazionale francese David, ai microfoni di RMC Sport, ha decretato qual è secondo luipiùdell’intero. “Trezegol”, ha optato per Olivier Giroud, proprio il centravanti del Milan è stato eletto dal connazionale come il piùnel suo ruolo. L’ex Chelsea ha già realizzato tre reti nella competizione e domani proverà a trascinare la sua Francia contro l’Inghilterra di Harry Kane. Olivier GiroudLe dichiarazioni Queste le parole di: “Olivier mi sembrapiùdella competizione. Quello fatto finora è bello, ma il lavoro va finito ancora meglio“.

