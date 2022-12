Qatar 2022 | Brasile ko ai rigori | Croazia prima semifinalista

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Al Rayyan, 9 dic. - (Adnkronos) - Laè ladel mondiale di. La nazionale di Dalic sconfigge 5-3 aiil, in un match disputato all'Education City Stadium di Al Rayyan. Croati infallibili dagli 11 metri con 4 tiri e 4 gol, per i verdeoro errori di Rodrygo (parata Livakovic) e Marquinhos (palo). I tempi supplementari si sono chiusi sul punteggio di 1-1: al vantaggio della Selecao con Neymar al 106', risponde Petkovic al 117'.

Prometteva magie, il primo quarto di finale di, e la sfida tra Croazia e Brasile , andata in scena all'Education City Stadium di Al Rayyan, non ha deluso le aspettative. Dopo un primo tempo sotto tono e una ripresa più vivace, succede ...Il segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati e l'ex europarlamentare Antonio Panzeri avrebbero agito al fine di "influenzare le ...Spettatori: 43.893. Giappone prima, Brasile poi: la Croazia fa festa ancora ai rigori e piazza un colpaccio contro la Selecao, prendendosi di cuore e carattere il primo pass per le semifinali di Qatar ...Si gioca alle ore 20 il secondo quarto di finale di Qatar 2022, quello tra Olanda e Argentina. Si gioca alle ore 20 il secondo quarto di finale di Qatar 2022, quello tra Olanda e Argentina. Van Gaal c ...