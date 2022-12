Pozzuoli | le periferie rivivono con i mercatini di Natale

Pozzuoli News 24

... Messina, passando per Foggia, Bari , Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Napoli, Aversa,, ... ContestAltra grande novità di questa edizione è il ' Contest'. L'idea è quella ...In quest'ultima svettano i 'casermoni' delle nuovedove gli abitanti si muovono come ...città magnogreca che non è stata identificata con certezza (la critica oscilla fra Napoli e). ... Pozzuoli Ora tuona: “Le periferie ancora senza eventi natalizi, tempi troppo lunghi” POZZUOLI - Riceviamo e pubblichiamo: «Caro sindaco Manzoni, chi ti scrive è un residente da 9 anni in via Trepiccioni da nove anni, zona che tu conosci bene e dove in campagna elettorale hai preso tan ...Niccolò Moronato ci parla di Leisure, installazione tutta da “giocare”, tra le archeologie del Macellum - Tempio di Serapide a Pozzuoli ...