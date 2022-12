Il Sole 24 ORE

Una soluzione, dunque, per prevenire il peggiostrade soprattutto per mezzi pesanti, ma anche per suv e auto elettriche, notoriamente più pesanti delle auto di fascia media del mercato. Da qui ...... dunque - sui quali la procura di Agrigento a aperto due inchieste - con altrie dispersi ... altri migranti sono arrivaticoste siciliane: 38, messi in salvo a sud di Portopalo di Capo ... Morti sulle strade: errore umano e infrastrutture pericolose - Il Sole 24 ORE Roma, 9 dic. (askanews) - È possibile ridurre il numero di incidenti stradali, soprattutto quelli mortali L'evoluzione tecnologica e la ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...