Milan | Maldini e quel piano per “smentire” sé stesso

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilguarda al futuro. C’è un nome che sta attirando il club rossonero, un colpo in ‘controtendenza’ per. Il Napoli, capolista della Serie A, al momento non pare avere rivali concreti. Un rendimento importantelo della squadra di Spalletti, che ha spinto via ogni pretendente per il titolo. Certo, il campionato è lungo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sky Sport

Ascolta ', la decisione su Aouar' su Spreaker. LA SITUAZIONE - Aouar è un giocatore di talento che gode della stima di Massara. Ma al, in questo momento, non serve un giocatore con quelle ...Napoli, interesse confermato per Laurienté. Occhio anche ale Massara lo seguono. Arrivato a Sassuolo per raccogliere numericamente l'eredità di Giacomo Raspadori, Armand Laurienté si sta mettendo in mostra in questa prima avventura in Serie A. ... Milan, Maldini e Massara volontari alla mensa dei poveri Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Calciomercato Milan, i soliti problemi legati ad Hakim Ziyech potrebbero portare i rossoneri a guardare altrove e bussare alla porta di un club francese.