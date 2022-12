Globalist.it

Ma oravuole spingersi oltre. La gratuità da lui annunciata oggi per i giovani tra i 18 e i 25 anni riguarda confezioni da 6, 12 o 24 condom disponibili in farmacia.ha detto, più in ...Non può stupire cheabbia deciso di agire da solo anche se un'iniziativa di pace supportata dalla forza di un Continente avrebbe avuto ben altro spessore. Non solo. Si tratta anche di una ... Macron cerca di guadagnare consensi tra i giovani: dal 2023 preservativi gratis Saranno disponibili in farmacia per i giovani tra i 18 e i 25 anni. 'Una piccola rivoluzione nella prevenzione' ...Due inchieste giornalistiche mettono in luce le condizioni lavorative nei cantieri delle Olimpiadi di Parigi 2024. Immigrati privi di documenti, sottopagati e sfruttati ...