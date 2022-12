LIVE Sci di fondo | Sprint Beitostolen 2022 in DIRETTA | Simone Mocellini a caccia della semifinale! Ganz out ai quarti

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38: È il momento diqualificazione in semifinale. Al via(Ita), Svensson (Swe), Schely (Fra), Vuorinen (Fin), Jouve (Fra), Ramstad (Nor) 12,36: Dominano in due la seconda batteria. Vince Halfvarsson, alle sue spalle Il francese Chanavat. Possibili ripescati Moilanen e Grond 12.32: Al via nella seconda serie Moilanen (Fin), Grond (Sui), Seller (Cze), Chanavat (Fra), Halfvarsson (Swe), Hoel (Nor) 12.30: Azione efficace in salita dei norvegesi Golberg e Northug che si qualificano per la semifinale. Batteria veloce: possibili ripescati Chappaz e Anger 12.28: Valnes non è al via 12.27: Al via la prima serie maschile con Chappaz (Fra), Golberg (Nor), Northug (Nor), Anger (Swe), Valnes ...