LIVE Pattinaggio artistico | Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | tra poco Ghilardi-Ambrosini e Conti-Macii

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA RHYTHM DANCE DI DANZA SUL GHIACCIO DIDALLE 19.50 17:51 Adesso sale la tensione al Pala Vela! Sul ghiaccio ci sono Rebecca-Filippo. Momentaneamente quinti dopo il segmento breve. Gli azzurri proporranno le intramontabili note de “Il barbiere di Siviglia” 17:50 Chan-Howe ottengono 109.06 (54.51, 56.55) per 162.91, ovviamente si piazzano in testa. 17:47 Termina la performance degli statunitensi, viziata da due errori pesanti nei lanciati, un po’ compensato dalla buona esecuzione dei salti in parallelo tra cui spicca la sequenza acchiappa punti doppio salchow/doppio axel/doppio axel 17:46 Due brutti errori per Chan-Howe che cadono in entrambi i salti lanciati. Entrano invece i ...