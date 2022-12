L' eroismo delle ragazze d' Iran e la viltà della sinistra occidentale

La Provincia di Como

Le ragazze d'Iran sono da settimane in rivolta, per rovesciare il regime immondo degli ayatollah che imprigiona tortura e uccide per una ciocca di liberi capelli femminili al vento. Un regime che ...Il giocatore ucraino 21enne tatuato e acconciato sembra in tutto e per tutto il calciatore... L'dello Shakhtar è di natura molto più umile, ovviamente. Tuttavia, la determinazione del ... I pompieri della Valle Intelvi hanno la prima donna: «Mi sento una donna d'azione, operativa, pronta a rendermi utile» Breve sintesi dell'incontro settimanale dell'Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) ospite il professore Gianni Oliva ...Torna la coppia di eroi della preistoria, famosa negli anni '90, con New Joe & Mac: Caveman Ninja, un remake che non sembra avere un reale ...