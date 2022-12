Fugge da un primo incidente e ne provoca un altro | 29enne nei guai - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tutto di notte imboccando anche la via in contromano. Rintracciata dalla polizia locale grazie alla videosorveglianza ...

LA NAZIONE

Tutto di notte imboccando anche la via in contromano. Rintracciata dalla polizia locale grazie alla videosorveglianza ...Da parte sua Apple Tv +, dopo che in unmomento aveva posticipato l'uscita al 2023, ha deciso ... Peter sa che può diventare un "runner", qualcuno che corre ein cerca della libertà. Per ... Fugge da un primo incidente e ne provoca un altro: 29enne nei guai Erba Il rientro dei proprietari potrebbe aver spinto alla fuga: sul tavolo cacciaviti e grimaldelli. L’altro episodio in un ristorante cinese: denunciato un uomo di 27 anni sorpreso dai dipendenti Due ...Caletti (Cobas): «Il peggioramento dal 2018 quando hanno fuso Saia e Sia e gli stipendi si sono ridotti di 300/400 euro. Non c’è emergenza malattia: i conducenti mancano da anni. Ora è arrivata una di ...